Инспектор взлетел на воздух от сильного удара машиной

В США дорожного инспектора сбила машина на скользком участке дороги. Инцидент произошел в штате Юта на западе страны. Видео с места происшествия опубликовал региональный полицейский департамент.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 марта. С первой минуты на кадрах видно, как автомобиль жестко наехал на сержанта, прибывшего по вызову для регистрации ДТП.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него сломанные ребра и лопатку. Мужчина служит в дорожной полиции уже 13 лет. Он пользуется заслуженным авторитетом в округе.

Мужчине приходилось принимать роды близнецов прямо на дороге, а также спасать человека из загоревшегося салона автомобиля. Он женат и воспитывает четверых детей.

Накануне сообщалось, что полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Марьиной Рощи. Инцидент произошел на Флотской улице в Москве. Пострадавшая попала в реанимацию.