Ещё
Инспектор взлетел на воздух от сильного удара машиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инспектор взлетел на воздух от сильного удара машиной 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: 360tv.ru
В США дорожного инспектора сбила машина на скользком участке дороги. Инцидент произошел в штате Юта на западе страны. Видео с места происшествия опубликовал региональный полицейский департамент.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 марта. С первой минуты на кадрах видно, как автомобиль жестко наехал на сержанта, прибывшего по вызову для регистрации ДТП.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него сломанные ребра и лопатку. Мужчина служит в дорожной полиции уже 13 лет. Он пользуется заслуженным авторитетом в округе.
Мужчине приходилось принимать роды близнецов прямо на дороге, а также спасать человека из загоревшегося салона автомобиля. Он женат и воспитывает четверых детей.
Накануне сообщалось, что полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Марьиной Рощи. Инцидент произошел на Флотской улице в Москве. Пострадавшая попала в реанимацию.
360tv.ru: последние новости
Задержанный в Германии разваливающийся автобус с российскими детьми прошел перед выездом все проверки «Такими автобусами у нас уже давно никто не пользуется»: очевидец рассказал о загоревшемся «Пазике» с журналистами Замерзшего младенца на остановке в Иркутске обнаружил таксист
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение