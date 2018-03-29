Инспектор ДПС, отпустивший пьяного водителя, арестован в Арзамасе

Инспектор ДПС , отпустивший пьяного водителя, отправлен под домашний арест в Арзамасе.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 6 января 2018 года на улице Складской сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения.

Инспектор по базе данных установил, что нарушитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Но по просьбе коллеги он не отстранил нетрезвого водителя от управления транспортным средством, не направил его на медицинское освидетельствование, не задержал автомобиль и не составил в отношении водителя протокол об административном правонарушении.

Действия злоумышленника были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности.

Мужчине, уволенному из органов внутренних дел , предъявлено обвинение. В настоящее время не признающий свою вину подозреваемый находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий», продолжается.

Напомним, госавтоинспектора, сообщившего приятелю данные виновника ДТП, осудили в Нижнем.