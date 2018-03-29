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Инспектор ДПС, отпустивший пьяного водителя, арестован в Арзамасе
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Инспектор ДПС, отпустивший пьяного водителя, арестован в Арзамасе 

Newsroom24 20 часов назад
Фото: Newsroom24
Инспектор ДПС, отпустивший пьяного водителя, отправлен под домашний арест в Арзамасе.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 6 января 2018 года на улице Складской сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения.
Инспектор по базе данных установил, что нарушитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Но по просьбе коллеги он не отстранил нетрезвого водителя от управления транспортным средством, не направил его на медицинское освидетельствование, не задержал автомобиль и не составил в отношении водителя протокол об административном правонарушении.
Действия злоумышленника были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности.
Мужчине, уволенному из органов внутренних дел, предъявлено обвинение. В настоящее время не признающий свою вину подозреваемый находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий», продолжается.
Напомним, госавтоинспектора, сообщившего приятелю данные виновника ДТП, осудили в Нижнем.
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