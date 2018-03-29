Модели LADA с самой большой долей в автопарке России

Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование парка автомобилей марки LADA в России. Эксперты сообщают, что на начало 2018 года в стране насчитывается 14 528 609 таких машин.

Среди этого количества автомобилей наибольшую долю занимают машины модели LADA 2107. На них приходится 1 747 037 ед. Второе место по представленности в парке автомобилей отечественного бренда имеет модель LADA 2106. Всего в России насчитывается 1 741 168 машин этой модели. На автомобили LADA 2109 приходится 1 556 574 ед. — третий по величине результат среди моделей российской марки. В ТОП-5 автомобилей марки LADA с наибольшей представленностью в автопарке РФ четвертое место занимает внедорожник LADA 2121 с результатом 006 358 ед. Далее следует LADA 2101 — всего 836 901 автомобиль этой модели есть в составе автопарка РФ. В ТОП-5 самых распространенных моделей LADA входит также и LADA 2110. На начало этого года в стране насчитывается 819 358 таких машин.

Помимо этого, в автопарке отечественной марки насчитывается 779 251 автомобиль модели LADA 2114, 772 485 машин LADA 2105, а также 575 208 ед. LADA 2104.

Исследование «Автостат Инфо» показало, что парк марки LADA в России в основном состоит из автомобилей возрастом от 10 и более лет. Так, на машины, изготовленные до 2008 года приходится 10 665 521 авто, а на автомобили производства 2008 года — 598 555 ед.