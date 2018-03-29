На Объездной автомобилистка на ВАЗе устроила тройную аварию

Тройная авария произошла утром на Объездной перед съездом на Московскую в сторону центра Екатеринбурга. Здесь столкнулись Lada Priora, Subaru Forester и ВАЗ пятнадцатой модели. По словам очевидцев, автомобилистку на ВАЗе занесло, в нее въехала Priora, а затем присоединился третий участник.

— Я выезжала на мост. Меня занесло. Заехала на снежную насыпь, меня развернуло, в меня машина въехала. И меня еще раз повернуло, — рассказала «Ночным новостям» водитель «пятнадцатой».

Все обошлось помятыми машинами. Никто из людей не пострадал.