На Объездной автомобилистка на ВАЗе устроила тройную аварию 

Тройная авария произошла утром на Объездной перед съездом на Московскую в сторону центра Екатеринбурга. Здесь столкнулись Lada Priora, Subaru Forester и ВАЗ пятнадцатой модели. По словам очевидцев, автомобилистку на ВАЗе занесло, в нее въехала Priora, а затем присоединился третий участник.
— Я выезжала на мост. Меня занесло. Заехала на снежную насыпь, меня развернуло, в меня машина въехала. И меня еще раз повернуло, — рассказала «Ночным новостям» водитель «пятнадцатой».
Все обошлось помятыми машинами. Никто из людей не пострадал.
Ранее к водителям обращались сотрудники ГИБДД. Выпавший и растаявший снег утром снова замёрз, на дорогах образовалась гололедица. В этих условиях автомобилистов просят быть предельно внимательными, ведь именно из-за гололёда случаются многие аварии на трассах и перекрёстках.