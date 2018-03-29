В Забайкалье столкнулись два грузовика. Погиб мужчина

ДТП случилось накануне в Карымском районе на автотрассе Дарасун-Госграница МНР. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных служб установили, что молодой водитель КамАЗа при совершении обгона столкнулся с другим грузовиком. После чего он потерял управление и допустил опрокидывание. В результате происшествия виновник аварии погиб на месте, сообщает zab.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Отметим, что всего за минувшие сутки на дорогах Забайкалья было зафиксировано 19 аварий с четырьмя пострадавшими и одним погибшим.

Фото: pixabay.com.