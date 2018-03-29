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Гонял пьяным по городу
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Гонял пьяным по городу 

ТВ-МИГ 20 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса alcogolizm.com  В Собинке возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Провинившимся оказался 53-летний житель Лакинска. В начале марта он катался по городу на «Renault Logan» и попал во внимание сотрудников ГИБДД.
Инспекторы, по внешним признакам, определили, что водитель был пьян. Это подтвердило и освидетельствование с помощью спецприбора. Мужчину проверили по базам данных и оказалось, что он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде ….и вот опять.
У водителя не получилось провести инспекторов и он признал, что, действительно, был пьян. Мужчина пояснил, что ехал из кафе, где «отдыхал». Теперь водителю грозит как крупный штраф, так и реальное лишение свободы сроком до двух лет.
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