Гонял пьяным по городу

Фото с ресурса alcogolizm.com В Собинке возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Провинившимся оказался 53-летний житель Лакинска. В начале марта он катался по городу на « Renault Logan » и попал во внимание сотрудников ГИБДД

Инспекторы, по внешним признакам, определили, что водитель был пьян. Это подтвердило и освидетельствование с помощью спецприбора. Мужчину проверили по базам данных и оказалось, что он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде ….и вот опять.

У водителя не получилось провести инспекторов и он признал, что, действительно, был пьян. Мужчина пояснил, что ехал из кафе, где «отдыхал». Теперь водителю грозит как крупный штраф, так и реальное лишение свободы сроком до двух лет.