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На трассе «Нефтеюганск — Мамонтово» насмерть сбили пешехода
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На трассе «Нефтеюганск — Мамонтово» насмерть сбили пешехода 

АиФ Югра 19 часов назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:20 на 728 км автодороги «Нефтеюганск — Мамонтово» Нефтеюганского района.
Водитель на автомобиле «Mazda» наехал на пешехода. От полученного удара 28-летний мужчина скончался на месте ДТП.
Окружная Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года вступили в законную силу поправки в Правила дорожного движения, устанавливающие обязательность ношения световозвращающих элементов.
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 4 — получили травмы.
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