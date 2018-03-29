На трассе «Нефтеюганск — Мамонтово» насмерть сбили пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:20 на 728 км автодороги «Нефтеюганск — Мамонтово» Нефтеюганского района.

Водитель на автомобиле « Mazda » наехал на пешехода. От полученного удара 28-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года вступили в законную силу поправки в Правила дорожного движения, устанавливающие обязательность ношения световозвращающих элементов.

Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 4 — получили травмы.