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В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки
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В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки 

АиФ-Омск 19 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.
Накануне, 28 марта, на ул. Гагарина у ост. «Госпиталь» в тестовом режиме установили новые светящиеся дорожные знаки. Они предупреждают водителей о пешеходном переходе.
«Выбранный участок улично-дорожной сети города удобен для ежедневного контроля за эксплуатационным состоянием новых объемных дорожных знаков со стороны представителей департамента», — пояснил заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента Сергей Шевелев.
По мнению специалистов департамента транспорта, установка знаков с внутренней подсветкой позволит водителям заблаговременно увидеть знак в вечернее время.
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