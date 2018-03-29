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На Урале два брата жестоко убили таксиста, чтобы немного покататься на его машине
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На Урале два брата жестоко убили таксиста, чтобы немного покататься на его машине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области следователи Следственного комитета предъявили обвинение двум братьям, которые убили таксиста, ограбили его и завладели автомобилем. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
"По данным следствия, утром 5 марта 2018 года на обочине автодороги «город Туринск — деревня Кальтюкова» было обнаружено тело местного жителя, 1955 года рождения, который работал в фирме такси. У погибшего при осмотре были обнаружены признаки криминальной смерти в виде колото-резаных ранений. Об обнаружении убитого стало известно после того, как таксист уехал на очередной вызов и затем перестал выходить на связь с диспетчером службы такси. В ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями СКР в тесном взаимодействии с оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции, удалось не только найти тело погибшего, но и задержать «по горячим следам» обоих подозреваемых братьев (1991 года рождения — неработающий, 1993 года рождения — неофициально работал в шиномонтажной мастерской)", — говорится в сообщении ведомства.
Задержанные сознались в содеянном. Они рассказали, что, находясь в нетрезвом состоянии, в ночь на 5 марта вызвали такси для поездки в деревню Кальтюкова, при решили убить таксиста, чтобы завладеть находившимся при нём имуществом и деньгами, а также покататься на автомашине потерпевшего.
"Во время поездки братья попросили таксиста остановиться под предлогом того, что одному из них стало плохо, и в это время один злоумышленник нанёс потерпевшему имевшимся при себе кухонным ножом несколько ранений, а второй подельник сильно избил пострадавшего руками и ногами. В результате причинённых повреждений таксист скончался на месте. После этого злоумышленники похитили у погибшего около 1 тысячи рублей и личные документы, оставили тело убитого в канаве у дороги, а сами поехали кататься на автомашине потерпевшего. Проехав примерно 1 километр, водитель въехал в сугроб у обочины, где братья и оставили автомашину, добравшись до дома пешком", — говорится в сообщении СК России.
Братьям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.166 УК (неправомерное завладение автомобилем), ч.4 ст.162 УК (разбой) и ч.2 ст.105 УК (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряжённое с разбоем, с целью облегчения совершения другого преступления).
В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оба подозреваемых находятся под арестом.
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