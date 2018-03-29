В Шумихинском районе три человека получили травмы в аварии 

В Шумихинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. По предварительной информации, 28 марта, около 19.30 часов на 125 километре автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», 35-летний житель Челябинска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигаясь со скоростью не соответствующей конкретным условиям движения, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем OPEL Zafira, под управлением 47-летнего мужчины. В результате происшествия водитель легкового автомобиля, а так же пассажиры данного автомобиля — 44-летняя женщина и 41-летний мужчина получили травмы. Травмы так же получил водитель грузового автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1784 нарушения Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 12 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1475 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.