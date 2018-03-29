Группа разбора: как оформить ДТП без гаишников и при этом не стать должником страховой компании

Каждую неделю в новой рубрике «Группа разбора» вместе с нашими экспертами мы рассматриваем различные ситуации, которые касаются автомобилистов. Это могут быть спорные аварии, проблемы со страховыми компаниями или разногласия с сотрудниками ГИБДД

Сегодня мы разберемся, как правильно оформить ДТП по европротоколу без обращения в ГИБДД.

Спонсор сегодняшнего выпуска «Группы разбора» — Центр независимой экспертизы «ЮрАвтоЭксперт».

Ситуация

Как минимум треть аварий участники предпочитают оформлять без обращения в ГИБДД. Для этого они используют так называемый европротокол: если ущерб меньше 50 тысяч рублей, то участники могут сами заполнить бланк и сразу отправиться в страховую компанию. На первый взгляд это очень удобно, поскольку избавляет от необходимости провести несколько часов в отделении ГИБДД, чтобы получить справку.

Теоретически выглядит всё просто, но на практике есть серьёзные трудности. Один из случаев рассказал юрист Кирилл Попов

— Женщина на «девятке» шоркнула Mercedes. Аварию оформили по европротоколу без обращения в ГИБДД. Ущерб составил 45 тысяч рублей. Потерпевший получил их через свою страховую компанию. Виновница же не знала, что ей надо отвезти уведомление об аварии в свою СК. В итоге через пару месяцев она получила иск на эти самые 45 тысяч рублей, — описал ситуацию Кирилл Попов.

Юристы рассказывают, что сейчас суды буквально завалены исками страховых компаний к виновникам ДТП. Получается, что они выплачивают деньги по ОСАГО, а затем требуют их со своих клиентов. И суды встают на сторону страховщиков. Происходит это потому, что авария была оформлена по европротоколу, но с ошибками. Этим и пользуются страховые компании.

В каком случае можно оформить ДТП по европротоколу?

Воспользоваться упрощённой схемой оформления ДТП можно только при выполнении пяти условий.

Как правильно оформить ДТП по европротоколу

1. При любом ДТП первым делом выставить знак аварийной остановки, чтобы другие машины в вас не врезались и не возникла ещё одна авария.

2. Надо сделать как можно больше фотографий с разных ракурсов. Должны быть такие кадры, которые привязаны к местности.

3. Нарисовать схему ДТП: положение машин на дороге, ближайшее здание с адресом.

4. Виновник аварии должен обязательно написать в схеме, что он полностью признаёт вину и со схемой согласен.

5. Только после этого можно убирать машины с дороги и заполнять бланк извещения.

6. Виновник аварии обязательно должен уведомить страховую компанию о том, что он попал в ДТП. Для этого надо привезти оформленный европротокол, а взамен получить копию с отметкой, что страховая приняла его от вас. Сделать это надо в течение пяти рабочих дней. В ином случае страховая компания может регрессом выставить вам сумму, которую выплатила пострадавшей стороне. И суды встанут на сторону страховщика.

Советы экспертов

Максим Едрышов, автоправозащитник:

— Лично я считаю, что европротокол — хороший вариант оформления ДТП. Тем более что с лета этого года сумма будет увеличена с 50 до 100 тысяч рублей. Но если у вас есть хотя бы какие-то сомнения в том, что ущерб будет меньше 50 тысяч рублей, то оформляйте по стандартной схеме через ГИБДД. Просто больше этой суммы, если согласитесь на европротокол, вы никак не получите.

— Вы должны помнить, что европротокол — это соглашение между двумя водителями, что ущерб не превысит 50 тысяч рублей. И нередко бывает так, что итоговая стоимость ремонта оказывается больше. К примеру, можно сразу не заметить повреждения провода, а их пучок может стоить 150 тысяч рублей. Или в нашей практике был случай, когда были небольшие повреждения бампера — ремонт обошёлся в 35 тысяч рублей. Но через пару дней после этого сломалась коробка — делаем диагностику и выясняем, что ошибка появилась именно в момент аварии. Её замена обошлась ещё в 450 тысяч рублей. Узнать на месте аварии конечную стоимость ремонта невозможно.

На самом деле не специалисту довольно сложно установить — ущерб будет больше 50 тысяч рублей или меньше. Дело в том, что нередко бывают скрытые повреждения, а потому итоговая сумма ремонта может серьёзно увеличиться. Если ущерб вдруг превысил 50 тысяч рублей, а был подписан европротокол, то в этом случае надо ехать в ГИБДД и оформлять ДТП по стандартной схеме. Но тут есть нюанс: если второй участник откажется делать это, а это его право, то в этом случае получить справку в ГИБДД не получится.

Плюс в евпропротоколе только один — вам не надо тратить время на оформление аварии в ГИБДД. Но лучше потерять несколько часов, чем потом решать навалившиеся на вас проблемы. Никогда не слушайте гаишников, которые говорят вам, что ущерб будет меньше 50 тысяч рублей, а потому вы должны оформить аварию по европротоколу. Это не так: гаишники обязаны оформить ДТП, а оформлять по европротоколу или нет — это ваше право. Поймите, что инспектор не является экспертом — некоторым из них просто лень выполнять свою работу.

В прошлых выпусках «Группы разбора» мы выясняли, кто виноват в аварии на ВИЗе, анализировали ДТП на Объездной. Также расcказывали об опыте екатеринбуржца, который защитил свой двор от автохамов, установив запрещающие парковку знаки. Теперь нарушителей там увозят на эвакуаторе.