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Массовая авария под Уфой: «Рено Меган» «обнял» столб
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Массовая авария под Уфой: «Рено Меган» «обнял» столб 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
В крутой замес попали три иномарки утром в четверг, 29 марта. В 9 утра неподалеку от поселка Жилино, в 30 километрах от башкирской столицы, столкнулись «Матиз», «КИА Сид» и «Рено Меган». Больше всего досталось детищу французского автопрома: от удара «Рено» отбросило на электроопору, машина буквально «обняла» столб. Две другие машины отделались царапинами.
Фотографии с места аварии очевидцы выложили в группу «БашДТП».
Как рассказали проезжавшие мимо автомобилисты, участники аварии отделались ушибами и испугом.
— Только что там ехал, с ними норма вроде все, — рассказал автолюбитель Ренат.
Информация о пострадавших уточняется. Причину аварии и виновника установят дорожные полицейские.
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