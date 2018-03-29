Массовая авария под Уфой: «Рено Меган» «обнял» столб

В крутой замес попали три иномарки утром в четверг, 29 марта. В 9 утра неподалеку от поселка Жилино, в 30 километрах от башкирской столицы, столкнулись «Матиз», « КИА Сид» и « Рено Меган». Больше всего досталось детищу французского автопрома: от удара «Рено» отбросило на электроопору, машина буквально «обняла» столб. Две другие машины отделались царапинами.

Фотографии с места аварии очевидцы выложили в группу «БашДТП».

Как рассказали проезжавшие мимо автомобилисты, участники аварии отделались ушибами и испугом.

— Только что там ехал, с ними норма вроде все, — рассказал автолюбитель Ренат.

Информация о пострадавших уточняется. Причину аварии и виновника установят дорожные полицейские.