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У Шумейки водитель «Мицубиси» разбился, протаранив газовый пункт
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У Шумейки водитель «Мицубиси» разбился, протаранив газовый пункт 

АиФ 19 часов назад
Фото: АиФ
Вчера в Энгельсском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП. Иномарка протаранила газовый шкаф. Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария со смертельным исходом произошла в 22:50 на землях СНТ «Мелиораторов». Около села Шумейка «Мицубиси Лансер» слетел в овраг на обочине и врезался в препятствие. По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя иномаркой, слишком сильно нажал на педаль скорости, и машины упала в кювет, встретив на пути газорегуляторный шкаф. Водитель погиб до того, как прибыли врачи.
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