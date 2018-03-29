У Шумейки водитель «Мицубиси» разбился, протаранив газовый пункт

Вчера в Энгельсском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП. Иномарка протаранила газовый шкаф. Как сообщили АиФ-Саратов в областной ГИБДД, авария со смертельным исходом произошла в 22:50 на землях СНТ «Мелиораторов». Около села Шумейка «Мицубиси Лансер» слетел в овраг на обочине и врезался в препятствие. По предварительным данным, 27-летний водитель, управляя иномаркой, слишком сильно нажал на педаль скорости, и машины упала в кювет, встретив на пути газорегуляторный шкаф. Водитель погиб до того, как прибыли врачи.