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В Черемховском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели акцию «Внимание, дети!»
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В Черемховском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели акцию «Внимание, дети!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В рамках профилактического мероприятия «Безопасные каникулы!» отряд ЮИД школы села Новогромово совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Черемховский» провели пропагандистскую акцию «Внимание, дети!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в период весенних каникул.
Для этого участники акции вышли на дорогу с обращением к водителям. Многие автолюбители забывают, что поведение ребенка на дороге отличается от действий взрослых пешеходов. В силу своего возраста маленькие пешеходы не осознают опасности, исходящей от дороги и автомобиля. Именно о таких особенностях поведения детей на дороге напомнили водителям сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения. Ребята заранее подготовили информационные листовки. Водители, к которым обращались ребята отряда юных инспекторов движения, воспринимали призывы детей очень позитивно, обещая в свою очередь управлять транспортом осторожнее и быть особенно внимательными во дворах и вблизи детских учреждений.
Детская безопасность на дороге является и остается одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД. Статистика аварийности подтверждает, что наезд на пешехода остается одним из самых распространенных видов дорожно-транспортного происшествия.
Госавтоинспекция просит взрослых подготовить своих детей к весенним каникулам. Уделить немного времени и прогуляться с ребенком по маршруту, который понадобится ему в период каникул — это позволит избежать неприятностей на дороге. С раннего возраста необходимо учить детей ориентироваться на дороге и соблюдать ее законы, а самое главное — взрослый должен стать личным примером безопасного поведения для своего ребенка.
По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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