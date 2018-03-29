ГИБДД: подробности ДТП на ул. Туркестанской в Оренбурге

Оренбургская Госавтоинспекция прокомментировала аварию, которая произошла 28 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Туркестанская — Кима.

Предварительно выяснено, что водитель автомобиля Toyota при повороте с ул. Туркестанской на ул. Кима не предоставил преимущество в движении и врезался в «Lexus— ЕS250», который ехал во встречном направлении. От удара первую иномарку занесло на ступени дома №80 на Туркестанской.

К счастью, рядом не оказалось пешеходов, в ДТП пострадал только водитель Toyota. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

Напомним, накануне в соцсетях очевидец происшествия разместил фотографии ДТП.