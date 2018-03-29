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ГИБДД: подробности ДТП на ул. Туркестанской в Оренбурге
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ГИБДД: подробности ДТП на ул. Туркестанской в Оренбурге 

АиФ-Оренбург 18 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургская Госавтоинспекция прокомментировала аварию, которая произошла 28 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Туркестанская — Кима.
Предварительно выяснено, что водитель автомобиля Toyota при повороте с ул. Туркестанской на ул. Кима не предоставил преимущество в движении и врезался в «Lexus— ЕS250», который ехал во встречном направлении. От удара первую иномарку занесло на ступени дома №80 на Туркестанской.
К счастью, рядом не оказалось пешеходов, в ДТП пострадал только водитель Toyota. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.
Напомним, накануне в соцсетях очевидец происшествия разместил фотографии ДТП.
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