Повреждённую в ДТП стелу «Песчаный лог» в Воронеже реконструируют

Конструкция получила серьёзные повреждения. Повреждённую в результате аварии стелу «Песчаный лог» отправят на реконструкцию. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в управе Советского района в четверг, 29 марта. С места ДТП конструкцию, скорее всего, заберут в пятницу, 30 марта. В результате ДТП больше всего оказались повреждены буквы, размещённые на металлической конструкции. А сама стела сгнила, простояв в земле много лет. На реконструкцию стелы «Песчаный лог» уйдёт много времени. Сколько именно, в управе пока затруднились ответить.

Водитель на Toyota влетел в стелу «Песчаный лог» на улице Матросова около 21:40 среды, 28 марта. По предварительным данным, автомобилист не учёл погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии пострадал 25-летний водитель иномарки. В больнице у него диагностировали сочетанную травму.