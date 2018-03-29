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Повреждённую в ДТП стелу «Песчаный лог» в Воронеже реконструируют
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Повреждённую в ДТП стелу «Песчаный лог» в Воронеже реконструируют 

Вести Воронеж 9 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Конструкция получила серьёзные повреждения. Повреждённую в результате аварии стелу «Песчаный лог» отправят на реконструкцию. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в управе Советского района в четверг, 29 марта. С места ДТП конструкцию, скорее всего, заберут в пятницу, 30 марта. В результате ДТП больше всего оказались повреждены буквы, размещённые на металлической конструкции. А сама стела сгнила, простояв в земле много лет. На реконструкцию стелы «Песчаный лог» уйдёт много времени. Сколько именно, в управе пока затруднились ответить.
Водитель на Toyota влетел в стелу «Песчаный лог» на улице Матросова около 21:40 среды, 28 марта. По предварительным данным, автомобилист не учёл погодные условия и не справился с управлением. В результате аварии пострадал 25-летний водитель иномарки. В больнице у него диагностировали сочетанную травму.
Дарья Крымова Фото — предоставлено управой Советского района
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