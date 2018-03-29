Вездеход «КАМАЗ-Арктика» испытают в условиях крайнего севера

Вездеход «КАМАЗ-Арктика» планируют испытать в условиях крайнего севера в 2018 году, сообщает ТАСС

По словам заместителя главного конструктора по автомобилям ПАО «КАМАЗ» Евгения Макарова, пока собран один такой автомобиль. Сейчас он находится на тестировании. Вездеход «КАМАЗ-Актика» предназначен для перевозки людей и грузов на территории арктических зон России, Сибири и Дальнего Востока. В автомобиле установлена сочлененная рама. В жилом модуле машины созданы комфортные условия для жилья трех человек: есть спальные места, санитарный блок, автономный генератор и отопитель.

«Интерес к этому проекту очень живой, буквально в этом году планируются эксплуатационные испытания, то есть не на заводе, а на деле — в районах крайнего севера», — сказал он, отметив, что по итогам испытаний будет приниматься решение о дальнейшей судьбе вездехода.