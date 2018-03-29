Ещё
Под Волгоградом «скорая» вынуждена ездить на старом автомобиле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Волгоградом «скорая» вынуждена ездить на старом автомобиле 

АиФ Волгоград 18 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Фельдшер из Среднеахтубинской ЦРБ, расположенной в Волгоградской области, пожаловалась на отсутствие хороших автомобилей для «скорой помощи».
Как сообщила женщина в соцсети, последние полгода у ее бригады постоянно ломается машина. «Вместо нее нам дают санитарный автомобиль, не предназначенный для обслуживания вызовов», — отмечает она. По словам медика, в «карете» нет света, носилок и каталок. «Везде щели, дует, сильно пахнет газами, нет сирены и маячков. Автомобилю уже 20 лет, его техническое состояние угрожает жизни и здоровью пациентов и медиков», — добавляет она.
По словам фельдшера, сотрудники «скорой»уже не раз писали главврачу больницы докладные, чтобы тот решил проблему с транспортом. Однако у учреждения нет денег на покупку новых «карет».
АиФ Волгоград: последние новости
На улице Пушкина в Волгограде вновь заработало двустороннее движение авто Волжский стал «заметнее» В Волгоградской области дорожники убирают избытки воды на трассах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрешить тонировку
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов51
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Полицейский сбил машину, а потом пешехода34
Пьяная погоня: полковника ГИБДД поймали после аварии129
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение