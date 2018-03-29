Под Волгоградом «скорая» вынуждена ездить на старом автомобиле

Фельдшер из Среднеахтубинской ЦРБ, расположенной в Волгоградской области, пожаловалась на отсутствие хороших автомобилей для «скорой помощи».

Как сообщила женщина в соцсети, последние полгода у ее бригады постоянно ломается машина. «Вместо нее нам дают санитарный автомобиль, не предназначенный для обслуживания вызовов», — отмечает она. По словам медика, в «карете» нет света, носилок и каталок. «Везде щели, дует, сильно пахнет газами, нет сирены и маячков. Автомобилю уже 20 лет, его техническое состояние угрожает жизни и здоровью пациентов и медиков», — добавляет она.

По словам фельдшера, сотрудники «скорой»уже не раз писали главврачу больницы докладные, чтобы тот решил проблему с транспортом. Однако у учреждения нет денег на покупку новых «карет».