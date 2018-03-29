В Нью-Йорке назвали лучший в мире автомобиль 

На автосалоне в Нью-Йорке подвели итоги конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year-2018). Почетная награда досталась шведскому кроссоверу «Volvo XC60» нового поколения. Модель обогнала своих главных конкурентов — «Mazda CX-5» и «Range Rover-Velar», впервые в своей истории взяв главный приз, сообщает сетевое издание «CarsWeek».
Напомним, в январе этого года «Volvo XC60» был назван лучшим внедорожником Соединенных Штатов Америки, а компактный кроссовер XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года».
В свою очередь, победу в номинации лучший «Представительский автомобиль» завоевал «Audi A8». BMW M5 стал лучшим «Спорткаром». Почетного звания лучший «Городской автомобиль» удостоился компактный немецкий автомобиль «Volkswagen Polo». Электромобиль японского конценрна «Nissan Leaf» стал идеальным «Зеленым автомобилем».
В прошлом году «Всемирным автомобилем года» назвали престижный британский кроссовер «Jaguar F-Pace», а в 2016-м — «Mazda MX-5».