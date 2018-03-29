В Нью-Йорке назвали лучший в мире автомобиль

На автосалоне в Нью-Йорке подвели итоги конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year-2018). Почетная награда досталась шведскому кроссоверу « Volvo XC60» нового поколения. Модель обогнала своих главных конкурентов — « Mazda CX-5» и «Range Rover-Velar», впервые в своей истории взяв главный приз, сообщает сетевое издание «CarsWeek».

Напомним, в январе этого года «Volvo XC60» был назван лучшим внедорожником Соединенных Штатов Америки, а компактный кроссовер XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года».