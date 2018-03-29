Два человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Воткинск

Ижевск. Удмуртия. На 18 км трассы Ижевск-Воткинск в результате ДТП погибли 2 человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. ДТП произошло 28 марта около 19:00. На дороге столкнулись автомобиль « Киа » под управлением женщины 1981 года рождения и « Ниссан », за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. В результате аварии женщина скончалась. Также погиб её пассажир — мужчина 1986 года рождения. Водитель «Ниссана» находится в больнице. В Госавтоинспекции напоминают, что в весенний период сцепное качество дороги ухудшается.