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Два человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Воткинск
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Два человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Воткинск 

ИА «Сусанин» 18 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На 18 км трассы Ижевск-Воткинск в результате ДТП погибли 2 человека. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
ДТП произошло 28 марта около 19:00. На дороге столкнулись автомобиль «Киа» под управлением женщины 1981 года рождения и «Ниссан», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. В результате аварии женщина скончалась. Также погиб её пассажир — мужчина 1986 года рождения.
Водитель «Ниссана» находится в больнице.
В Госавтоинспекции напоминают, что в весенний период сцепное качество дороги ухудшается.
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