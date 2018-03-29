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Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Ессентуках
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Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Ессентуках 

АиФ Ставрополье 18 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с наездом на нетрезвого пешехода произошло на улице Маркова, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Вечером 28 марта водитель машины Daewoo Nexia, двигаясь по улице Маркова превысил скорость и не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода.
41-летний местный житель получил ушибы и ссадины, его отвезли в больницу. Вскоре медработники установили, что мужчина в момент аварии был пьян.
60-летний водитель был трезв, но за последние два года несколько раз привлекался к отвестственности за нарушение ПДД.
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