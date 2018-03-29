Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Ессентуках

ДТП с наездом на нетрезвого пешехода произошло на улице Маркова, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 28 марта водитель машины Daewoo Nexia , двигаясь по улице Маркова превысил скорость и не успел среагировать на внезапно появившегося пешехода.

41-летний местный житель получил ушибы и ссадины, его отвезли в больницу. Вскоре медработники установили, что мужчина в момент аварии был пьян.

60-летний водитель был трезв, но за последние два года несколько раз привлекался к отвестственности за нарушение ПДД.