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Четыре ребенка и три взрослых пострадали в ДТП на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень»
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Четыре ребенка и три взрослых пострадали в ДТП на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На 105 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» 30 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали три мальчика возрастом от трех до восьми лет и трое взрослых: две женщины возрастом 31 год и 37 лет, а также 31-летний мужчина, сообщили "Газете.Ru" в ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области.
Сообщение об ДТП поступило в 15.34 (13.34 мск) в дежурную часть ОВД Богдановича. По предварительным данным, 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Audi, допустил столкновение с двигавшейся впереди Honda Civic, которую, в свою очередь, от удара выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с ехавшей во встречном направлении Hyundai Elantra. В результате сильного удара получили различной степени тяжести травмы водитель и трое пассажиров автомобиля марки Honda, а также женщина, находившаяся за рулем Hyundai и два ее сына.
В связи с тяжелыми травмами детей, собранные материалы по данному факту полиция направила в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Водитель автомобиля Audi полицией освидетельствован, алкоголя в его крови не обнаружено. Автомобили Honda и Hyundai восстановлению не подлежат.
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