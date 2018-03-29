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В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли 2 человека
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В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли 2 человека 

Уралинформбюро 18 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Еще трое пострадали.
Поздним вечером 28 марта на 101-м километре Тюменского тракта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и фура Volvo. От удара легковушку отбросило на стоящий КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехала «десятка» — 57-летний водитель объезжал препятствие. Он и его 50-летний пассажир скончались на месте.
Еще трое пассажиров ВАЗа пострадали. У 27-летнего молодого человека диагностировали ушиб грудной клетки, две женщины получили открытые переломы рук.
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