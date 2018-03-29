ДТП произошло 29 марта.
Как сообщает Vl.ru, около 11:00 на трассе Седанка — Патрокл во перевернулся самосвал Hino. Движение в город со стороны Седанки было перекрыто. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16 часов, движение открыло и свободно.
По словам водителя самосвала, его «подрезал» другой автомобиль, пришлось резко затормозить, после чего грузовик занесло. Он врезался в леера и перевернулся.
Водителя после ДТП госпитализировали.
Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)
28 Мар 2018 в 8:15 PDT