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Объездную трассу Седанка — Патрокл частично перекрыли из-за перевернувшегося самосвала
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Объездную трассу Седанка — Патрокл частично перекрыли из-за перевернувшегося самосвала 

Prim.News 18 часов назад
ДТП произошло 29 марта.
Как сообщает Vl.ru, около 11:00 на трассе Седанка — Патрокл во перевернулся самосвал Hino. Движение в город со стороны Седанки было перекрыто. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 16 часов, движение открыло и свободно.
По словам водителя самосвала, его «подрезал» другой автомобиль, пришлось резко затормозить, после чего грузовик занесло. Он врезался в леера и перевернулся.
Водителя после ДТП госпитализировали.
Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control)
28 Мар 2018 в 8:15 PDT
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