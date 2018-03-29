В Подмосковье человек получил травмы, переходя ж/д пути в неположенном месте

Пригородный поезд был задержан на Казанском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека, переходившего пути в неположенном месте, сообщает Telegram-канал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Поезд 6350 Москва — Панки был задержан утром в четверг на 11 минут.

«Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

ЦППК просит граждан быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.