В Подмосковье человек получил травмы, переходя ж/д пути в неположенном месте 

Пригородный поезд был задержан на Казанском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека, переходившего пути в неположенном месте, сообщает Telegram-канал ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».
Поезд 6350 Москва — Панки был задержан утром в четверг на 11 минут.
«Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
ЦППК просит граждан быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.