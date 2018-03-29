Акция «От мала до велика» впервые прошла в Самаре

Решить вечную проблему по-новому. В Самаре в первый раз прошла акция «От мала до велика». Волонтеры вместе с инспекторами ГИБДД напомнили о соблюдении правил дорожного движения приятными для пешеходов и водителей способами. Без подарков не ушел и не уехал никто.

Движение на улицах Самары оживленное, но из-за снегопада затруднено. За ситуацией следят инспекторы ГИБДД. Сегодня штрафовать никого не собираются, наоборот, только поощрять. Поэтому к ним присоединились маленькие помощники. "Этой акцией мы хотели поработать со всеми категориями, категория школьников поработала со школьниками, категория дошкольников — с дошкольниками. Потому что каждая категория понимает лучше своих сверстников. Ожидаем положительный результат. Надеемся, что участники дорожного движения будут более вежливо к друг другу относиться и соблюдать правила дорожного движения", — прокомментировала начальник отделения пропаганды безопасности движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Самаре Ирина Торпанова.

Акция «От мала до велика» проходит в первый раз, но уже привлекает к себе внимание. Волонтеры за правильный переход по зебре поощряют. Дарят подарки как детям, так и взрослым. К тому же и сами презенты — не просто сувениры на память. Светоотражающие брелоки и детские книжки с наглядными иллюстрациями в очередной раз напоминают о важности соблюдения ПДД. Студент Самарского машиностроительного колледжа и волонтер объединения «Горячие сердца» Никита Красильников поделился: «Раздавали блокнотики, ручки, игрушки детям, потому что мне это интересно. Сейчас актуальная тема — проблема на дорогах».

С водителями разговор особый. Их также поощряют за аккуратное вождение и внимательность. Владимир Михайлов в машине не один, а с ребенком. Делится, что сначала очень удивился, что его остановили, но в этот раз внимание со стороны инспекторов приятное. «Да, они напоминают по крайней мере. Способствуют тому, чтобы поаккуратнее ездить, ходить. Тем более сегодня такой снегопад. Трудно ехать. Аккуратнее все стараются, и это заметно», — отметил автолюбитель.

За два месяца произошло 78 инцидентов с участием пешеходов, 40 из которых случились именно на переходах. Акцию «От мала до велика» будет проводиться регулярно на протяжении всего года — ее участники надеются, что они помогут исправить ситуацию.