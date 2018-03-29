На Южном Урале ГИБДД объявила войну маршрутчикам-нелегалам

По итогам полицейские составили 23 административных протокола. Шестеро водителей-иностранцев нарушили режим и правила пребывания в России, двое управляли транспортом без необходимого разрешения, у троих не было с собой документов. 12 маршруток были неисправны.

Нарушители оштрафованы на общую сумму 25 тысяч рублей.

Двое водителей-мигрантов будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Напомним, вчера в Нагайбакском районе остановили « мерседес » с нелегалами. В салоне автомобиля, рассчитанного на семь пассажиров, находился 21 человек.

Фото: 74.мвд.рф