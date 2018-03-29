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На Южном Урале ГИБДД объявила войну маршрутчикам-нелегалам
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На Южном Урале ГИБДД объявила войну маршрутчикам-нелегалам 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам полицейские составили 23 административных протокола. Шестеро водителей-иностранцев нарушили режим и правила пребывания в России, двое управляли транспортом без необходимого разрешения, у троих не было с собой документов. 12 маршруток были неисправны.
Нарушители оштрафованы на общую сумму 25 тысяч рублей.
Двое водителей-мигрантов будут выдворены за пределы Российской Федерации.
Напомним, вчера в Нагайбакском районе остановили «мерседес» с нелегалами. В салоне автомобиля, рассчитанного на семь пассажиров, находился 21 человек.
Фото: 74.мвд.рф
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