В центре Ростова Citroen провалился под асфальт

В донской столице прямо на парковке под колесами автомобиля Citroen провалился асфальт. Все случилось накануне вечером в центре города на проспекте Ворошиловском.

— Левое переднее колесо иномарки оказалось наполовину под землей. Погнулся диск. Теперь владельцу придется отдать автомобиль в ремонт, — рассказал очевидец происшествия.

В начале марта в Кировском районе донской столицы произошел похожий случай. После того как по улице Петровской проехала очередная машина, на ее проезжей части образовалась большая яма.