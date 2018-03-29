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В центре Ростова Citroen провалился под асфальт
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В центре Ростова Citroen провалился под асфальт 

161.ru 18 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице прямо на парковке под колесами автомобиля Citroen провалился асфальт. Все случилось накануне вечером в центре города на проспекте Ворошиловском.
— Левое переднее колесо иномарки оказалось наполовину под землей. Погнулся диск. Теперь владельцу придется отдать автомобиль в ремонт, — рассказал очевидец происшествия.
В начале марта в Кировском районе донской столицы произошел похожий случай. После того как по улице Петровской проехала очередная машина, на ее проезжей части образовалась большая яма.
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