На Режевском тракте в страшном ДТП погибли сын с матерью

Утром на Режевском тракте в ДТП погибли два человека. Авария с участием Chevrolet Lexus произошла около поселка Лосиного.

Водитель Lexus двигался из Екатеринбурга в Реж. Он рассказал, что ехал на круиз-контроле с соблюдением скоростного режима. По его словам, с утра на дороге был гололед.

В этот момент со стороны Режа ехала семья на Chevrolet. Водитель стал обгонять попутную машину с правой стороны. На обочине его занесло и выбросило на встречную полосу боком под Lexus.