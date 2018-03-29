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На Режевском тракте в страшном ДТП погибли сын с матерью
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На Режевском тракте в страшном ДТП погибли сын с матерью 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Утром на Режевском тракте в ДТП погибли два человека. Авария с участием Chevrolet и Lexus произошла около поселка Лосиного.
Водитель Lexus двигался из Екатеринбурга в Реж. Он рассказал, что ехал на круиз-контроле с соблюдением скоростного режима. По его словам, с утра на дороге был гололед.
В этот момент со стороны Режа ехала семья на Chevrolet. Водитель стал обгонять попутную машину с правой стороны. На обочине его занесло и выбросило на встречную полосу боком под Lexus.
Как сообщают «Ночные новости», в Chevrolet погибли водитель и пассажир — сын с матерью. В областной ГИБДД обещали рассказать обстоятельства этого ДТП позднее.
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