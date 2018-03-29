Грузовик протаранил иномарку на трассе в Зауралье 

Столкновение грузового автомобиля и легковой иномарки произошло на трассе в Шумихинском районе Зауралья, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Аварию на 125-м километре дороги Иртыш–Курган-Новосибирск зафиксировали 28 марта около 19:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний челябинец за рулём «Газели» двигался на высокой скорости, не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался Opel Zafira. В результате травмы получили четыре человека — оба водителя и пассажиры иномарки, 44-летняя женщина и 41-летний мужчина.
Напомним, ранее автомобиль под управлением 70-летнего водителя сбил женщину в Кургане.