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Грузовик протаранил иномарку на трассе в Зауралье
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Грузовик протаранил иномарку на трассе в Зауралье 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Столкновение грузового автомобиля и легковой иномарки произошло на трассе в Шумихинском районе Зауралья, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
Аварию на 125-м километре дороги Иртыш–Курган-Новосибирск зафиксировали 28 марта около 19:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний челябинец за рулём «Газели» двигался на высокой скорости, не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался Opel Zafira. В результате травмы получили четыре человека — оба водителя и пассажиры иномарки, 44-летняя женщина и 41-летний мужчина.
Напомним, ранее автомобиль под управлением 70-летнего водителя сбил женщину в Кургане.
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