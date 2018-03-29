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«БМВ» и «Форд Транзит» не разъехались на федеральной трассе в Карелии
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«БМВ» и «Форд Транзит» не разъехались на федеральной трассе в Карелии 

Карельские вести 17 часов назад
Авария с пострадавшими произошла вчера вечером в Медвежьегорском районе республики. Две иномарки жестко столкнулись в Карелии. Есть пострадавшие, сообщает Госавтоинспекция РК.
Вчера в 21:25 в Медвежьегорском районе на 627 км автодороги А119 «Вологда-Медвежьегорск» 27-летний водитель автомобиля «БМВ» допустил столкновение с автомобилем «Форд Транзит», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «БМВ» получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются,
— говорится в сообщении ведомства. По материалам: ptzgovorit.ru
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