В Соль-Илецке водитель предстанет перед судом за пьяную езду без прав

В Соль-Илецк в суд передано дело водителя, которого дважды задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2017 года мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. Через некоторое время его опять в нетрезвом состоянии задержали полицейские.