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В Соль-Илецке водитель предстанет перед судом за пьяную езду без прав
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В Соль-Илецке водитель предстанет перед судом за пьяную езду без прав 

АиФ-Оренбург 17 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Соль-Илецк в суд передано дело водителя, которого дважды задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В июне 2017 года мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. Через некоторое время его опять в нетрезвом состоянии задержали полицейские.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Если его вина будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом, утвержденным прокурором, направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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