Госавтоинспекция Тюмени выясняет причины ДТП, в котором пострадали двое детей

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области, автомобили « Лада » и « Хендэ » столкнулись около пяти утра 28 марта на пересечении улиц Дмитрия Менделеева и Бориса Опрокиднева.

«Причиной аварии стало нарушение очередности проезда», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В столкновении травмы получили двое детей, пассажиры отечественной легковушки.

«Дети перевозились в автомобиле с использованием «бустера» и адаптера ремня безопасности. Вероятно, что травмы полученные детьми стали следствием несоответствия детских удерживающих устройству весу и росту детей», — подчеркивают в ведомстве.