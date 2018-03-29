Госавтоинспекция Тюмени выясняет причины ДТП, в котором пострадали двое детей 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области, автомобили «Лада» и «Хендэ» столкнулись около пяти утра 28 марта на пересечении улиц Дмитрия Менделеева и Бориса Опрокиднева.
«Причиной аварии стало нарушение очередности проезда», — отмечают в пресс-службе ведомства.
В столкновении травмы получили двое детей, пассажиры отечественной легковушки.
«Дети перевозились в автомобиле с использованием «бустера» и адаптера ремня безопасности. Вероятно, что травмы полученные детьми стали следствием несоответствия детских удерживающих устройству весу и росту детей», — подчеркивают в ведомстве.