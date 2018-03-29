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В Тольятти женщина, упавшая с девятого этажа, выжила, попав в сугроб
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В Тольятти женщина, упавшая с девятого этажа, выжила, попав в сугроб 

АиФ-Самара 12 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 28 марта, в девятом часу вечера, в Автозаводском районе Тольятти, по предварительным данным, с девятого этажа дома на бульваре Гая упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщает volga.news со ссылкой на оперативные структуры.
Упав в сугроб, женщина осталась жива, но получила множественные травмы и находилась без сознания. На место происшествия была вызвана бригада «скорой помощи».
Прибывшие медики оказали женщине необходимую помощь на месте и, делая все возможное для ее спасения, доставили пострадавшую в лечебное учреждение.
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