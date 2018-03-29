Ещё
На Кубани владелец двух иномарок не хотел возвращать другу 100 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Кубани владелец двух иномарок не хотел возвращать другу 100 тысяч рублей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. События разворачивались в Курганинском районе Краснодарского края. Мужчина взял в долг у знакомого 100 тысяч рублей, но не спешил их возвращать. После разбирательств дело дошло до суда. На основании вынесенного вердикта материалы поступили на исполнение в службу судебных приставов.
Выяснилось, что у жителя Курганинского района, не способного отдать долг, в собственности имеются две иномарки: к «Субару» и «Опель».
На них был наложен арест.
Теперь у мужчины есть два выхода из сложившейся ситуации: или добровольно вернуть долг знакомому, или автомобили будут переданы на реализацию, средства от которой поступят на счет заимодавца. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Новая Кубань: последние новости
На Кубани «Нива» сбила инспектора ДПС, находившегося при исполнении Видео: последствия шокирующей смертельной аварии в станице Ладожской Пассажирский автобус попал в массовую аварию под Краснодаром, из-за столкновения с КамАЗ образовалась пробка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с детьми загорелся под Кемерово44
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»39
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов25
Полицейский сбил машину, а потом пешехода9
Назван «Всемирный автомобиль года»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение