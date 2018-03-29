На Кубани владелец двух иномарок не хотел возвращать другу 100 тысяч рублей

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. События разворачивались в Курганинском районе Краснодарского края. Мужчина взял в долг у знакомого 100 тысяч рублей, но не спешил их возвращать. После разбирательств дело дошло до суда. На основании вынесенного вердикта материалы поступили на исполнение в службу судебных приставов.

Выяснилось, что у жителя Курганинского района, не способного отдать долг, в собственности имеются две иномарки: к « Субару » и « Опель ».

На них был наложен арест.

Теперь у мужчины есть два выхода из сложившейся ситуации: или добровольно вернуть долг знакомому, или автомобили будут переданы на реализацию, средства от которой поступят на счет заимодавца. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.