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Когда сдадут новый мост через Чусовую?
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Когда сдадут новый мост через Чусовую? 

АиФ Пермь 39 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Когда уже начнут строить новый мост через реку Чусовую?
Новый мост через реку Чусовую собираются построить к 2021 году. Об этом 22 марта на пленарном заседании Заксобрания сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
«Подрядная организация уже приступила к работе. Строительством моста будет заниматься наша пермская компания «Мостоотряд 123» (филиал ЗАО «Уралмостострой»): в районе Пальников, на правом берегу Чусовой, они разворачивают производ­ственную базу для строитель­ства моста. Мост — уникальный и сложный технологический объект. И нормативный срок его возведения, исходя из технологии строительства, составляет три с половиной года. Поэтому планируется его сдать в 2021 году», — рассказал Николай Уханов.
Новый мост через Чусовую возводится по договору концессии. Затраты на его строительство оцениваются в 14 млрд рублей. На новом мосту сделают две полосы движения, а подъезды к нему расширят до четырёх полос. После его запуска старый мост через Чусовую закроют на капитальный ремонт. Планируется, что проезд по новому мосту будет платным для транзитного транспорта.
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