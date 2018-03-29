Пенсионерка пострадала по невнимательности водителя в Вологде 

78-летняя женщина попала под машину в Вологде. ДТП произошло 28 марта в 13.40 во дворе дома №24а по улице Можайского.
Как рассказали в городском отделе ГИБДД, виновником аварии стал 51-летний мужчина. Он выезжал с парковки на своем «Киа Спортейдж» задним ходом и не заметил пешехода. Удар был достаточно сильным: с места ДТП пострадавшую увезла «Скорая помощь». Медики диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга.
За минувшие сутки в Вологде задержали трех автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще двое не смогли предъявить водительского удостоверения.