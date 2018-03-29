В Краснодаре в ДТП на парковке торгового центра пострадала молодая женщина и ее сын

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. В краевой столице вчера около часа дня на парковке ТРЦ «Oz Mall» произошло тройное ДТП, в результате которого пострадали автоледи и ее 10-летний ребенок.

По предварительным данным, 60-летний водитель BMW Х6 не уступил дорогу автомобилю Geely MK Cros под управлением 30-летней женщины. От удара китайская машина врезалась в припаркованную Skoda Fabia

В аварии пострадали водитель Geely и ее 10-летний сын. Женщину и ребенка госпитализировали, сообщили в отделе безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару.

Обстоятельства ДТП уточняются.