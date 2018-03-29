На трассе в Германии задержали автобус-развалюху с 40 школьниками из РФ. Учительница отчитала немцев за придирку к «мелким» дефектам

Немецкая полиция остановила подозрительный по виду туристический автобус, перевозивший около 40 российских детей из Германии в Россию. Как сообщается на сайте

берлинской полиции, инцидент произошел днем 26 марта на автобане 115 на выезде из германской столицы.

Уточняется, что внимание сотрудников дорожной службы привлекли ржавые передние тормозные диски автобуса, поэтому они отправили его для проверку на спецплощадку. Там автобус провалил тест-драйв: когда водитель ускорился, а затем замедлился до 30 км/ч, машину резко повело вправо — у нее были явные проблемы с торможением.

Дальнейшая проверка в мастерской выявила еще более шокирующие результаты: у автобуса не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак болтался и был готов отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден так сильно, что была крайне высока вероятность возгорания, передает

На время разбирательства детей отвезли в гостиницу. Водителя аварийного автобуса немецкой марки Neoplan (машина, судя по опубликованным в СМИ, принадлежит польской компании Agat) обязали внести залог. Между тем учительница, сопровождавшая детей, выразила недоумение по поводу слишком преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, «мелкие» неисправности.

Diese «kleinen Mängel» hätte man doch in Russland reparieren können. Unser Verkehrsdienst stoppt Reisebus mit 40 Kindern auf der #Avushttps://t.co/wOQR6rZIl4 ^tsm pic.twitter.com/UdR2yodra0

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28 марта 2018 г.

Как сообщалось, в январе этого года в немецком Эбербахе (земля Баден-Вюртемберг) произошло

крупное ДТП со школьным автобусом, в результате которого пострадали более 40 детей. Водитель автобуса по неизвестной причине потерял контроль над управлением транспортным средством, протаранил несколько автомобилей и врезался в стену магазина.