Хозяин автомобиля погиб из-за автозапуска в Нижегородской области 

фото pixabay.comХозяин автомобиля погиб из-за автозапуска в Нижегородской областиРано утром 28 марта автомобиль задавил хозяина в Нижегородской области.
Как сообщил отдел пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина завел автомобиль ВАЗ 2114 с брелка сигнализации. В результате, автомобиль поехал и задавил хозяина транспортного средства. В ДТП пострадал 44-летний водитель «Лады» и был госпитализирован в районную больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшего, мужчина скончался.