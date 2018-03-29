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Хозяин автомобиля погиб из-за автозапуска в Нижегородской области
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Хозяин автомобиля погиб из-за автозапуска в Нижегородской области 

Нижегородская правда 46 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comХозяин автомобиля погиб из-за автозапуска в Нижегородской областиРано утром 28 марта автомобиль задавил хозяина в Нижегородской области.
Как сообщил отдел пропаганды дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина завел автомобиль ВАЗ 2114 с брелка сигнализации. В результате, автомобиль поехал и задавил хозяина транспортного средства. В ДТП пострадал 44-летний водитель «Лады» и был госпитализирован в районную больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшего, мужчина скончался.
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