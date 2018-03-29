Полицейский сбил машину, а потом пешехода

Полицейская машина, которая спешила на вызов, столкнулась с иномаркой. Легковая машина поворачивала на перекрёстке налево, в это время наперерез нёсся автомобиль полиции. Полицейский лишь в последний момент включил звуковой сигнал, автолюбитель на иномарке отреагировать не успел, в результате чего машины столкнулись. Полицейское авто влетело в толпу пешеходов, ожидавших включения разрешающего сигнала светофора и сбил одного из них. Не сообщается, насколько пострадал водитель иномарки. ДТП произошло в центре Москвы и попало в объектив видеорегистратора автомобилиста, оказавшегося рядом.