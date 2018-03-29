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В Каменске-Уральском оштрафован водитель, высадивший школьника на другой остановке
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В Каменске-Уральском оштрафован водитель, высадивший школьника на другой остановке 

РИА «ФедералПресс» 17 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, 26 января 14-летний школьник сел в автобус № 16 следовавший по маршруту от улицы Слесарей до деревни Кодинка через остановку ЗТО. Водитель высадил школьника на остановке «Степная», хотя ему нужно было выйти на остановке «ЗТО». В ходе проверки выяснилось, что водитель самовольно изменил маршрут и поехал через другу остановку, что противоречит схеме маршрута. Мальчику пришлось идти домой пешком несколько километров.
Таким образом водитель был признан виновным в правонарушении по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок). Суд постановил оштрафовать его на 1,5 тысячи рублей. Также прокуратура вынесла постановление об устранении нарушений в адрес ООО «Экспресс-Сити».
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