В Каменске-Уральском оштрафован водитель, высадивший школьника на другой остановке

По данным ведомства, 26 января 14-летний школьник сел в автобус № 16 следовавший по маршруту от улицы Слесарей до деревни Кодинка через остановку ЗТО. Водитель высадил школьника на остановке «Степная», хотя ему нужно было выйти на остановке «ЗТО». В ходе проверки выяснилось, что водитель самовольно изменил маршрут и поехал через другу остановку, что противоречит схеме маршрута. Мальчику пришлось идти домой пешком несколько километров.