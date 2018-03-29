Смерть пьяного водителя оставила без газа поселок под Саратовом

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Энгельсском районе.

Возле поселка Шумейка пьяный водитель врезался на иномарке в газораспределительную станцию. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

Уточняется, что за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer находился 26-летний парень. Судя по всему, молодой человек не справился с управлением на скользкой дороге в условиях плохой видимости и вылетел с дороги на обочину. Здесь иномарка впечаталась на скорости в дерево, а затем ее отбросило на станцию.

Водитель скончался на месте происшествия, поскольку травмы оказались несовместимы с жизнью. Его тело пришлось извлекать спасателям из покореженного автомобиля спасателям.

К счастью, взрыва газа удалось избежать, но жители Шумейки долгое время находились без необходимого ресурса. На месте ДТП газовикам пришлось проводить ремонтные работы.