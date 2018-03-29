В Орле на Маслозаводской на ж/д путях застряла фура

Аварийная остановка большегрузного транспорта произошла в областном центре сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Около 8 часов утра на железнодорожном переезде в районе улицы Маслозаводской сломалась фура. Транспортное средство перекрыло проезд для автомобилей и железнодорожного транспорта.

На месте происшествия работали два экипажа ДПС региональной ГИБДД. Большегруз был отбуксирован, движение транспорта восстановлено.