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В Орле на Маслозаводской на ж/д путях застряла фура
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В Орле на Маслозаводской на ж/д путях застряла фура 

РИА 57 16 часов назад
Фото: РИА 57
Аварийная остановка большегрузного транспорта произошла в областном центре сегодня, 29 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Около 8 часов утра на железнодорожном переезде в районе улицы Маслозаводской сломалась фура. Транспортное средство перекрыло проезд для автомобилей и железнодорожного транспорта.
На месте происшествия работали два экипажа ДПС региональной ГИБДД. Большегруз был отбуксирован, движение транспорта восстановлено.
Сообщение В Орле на Маслозаводской на ж/д путях застряла фура появились сначала на РИА 57.
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