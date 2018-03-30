В Иркутске нашли мертвого младенца

Труп новорождённого ребёнка нашли 29 марта на остановке общественного транспорта в микрорайоне Топкинском. Содействие жителей в установлении деталей происшествия поможет в краткие сроки отыскать предполагаемую мать, поясняют сотрудники полиции.

Труп младенца в пакете обнаружил таксист рано утром на остановке «Иркутский областной онкологический диспансер». Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, предполагает, что пакет с телом ребёнка мог появиться в утренние часы, примерно с 8:30 до 9:30. На теле ребенка нет видимых повреждений. Для установления причины смерти его направили на судебно-медицинскую экспертизу.