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Замерзшего младенца на остановке в Иркутске обнаружил таксист
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Замерзшего младенца на остановке в Иркутске обнаружил таксист 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Иркутский таксист Заур, проезжая мимо остановки транспорта «Онкологический диспансер», обратил внимание на оставленный на лавочке подозрительный пакет. В свертке оказался мертвый младенец. Об этом Заур рассказал «360».
По словам таксиста, он работал в районе остановки «Онкологический диспансер» — это Шевцова, 28 в Иркутске. Когда он приехал к остановке, там стояла женщина, а возле нее на скамейке лежал тот самый пакет.
Я думал, женщина поставила пакет, ну, и стоит, ждет маршрутку. Маршрутка подойдет — возьмет пакет и поедет. Ко мне подходят пассажиры, я уезжаю на вокзал, потом приезжаю, уже прошло часа два-три, смотрю — этот пакет до сих пор стоит на остановке. Ну, и все, пошел, раздвинул ручки пакета, смотрю — в пакете ползунок зеленый и в пеленке что-то завернуто. Ключами потыкал — там что-то твердое. Увесистое…
— Заур, таксист.
По словам таксиста, тогда он решил вызвать сотрудников полиции. Они приехали и обнаружили труп ребенка. Прибывшие вместе с полицией эксперты определили, что пакет лежит на остановке не менее трех часов.
Заур утверждает, что в такое время на этой остановке бывает как правило много людей: пассажиры ждут маршрутку, уезжают, подходят новые пассажиры, иногда на остановке бывает одновременно человек по 20 и больше. Так было и в тот день. И до пакета никому не было дела.
Тело малыша отправлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить причину его смерти.
Снежная лавина обрушилась на двух женщин и полуторагодовалого ребенка у подъезда поселковой администрации в поселке Видяево Мурманской области. Если бы не маленький ребенок одной из женщин, снег накрыл бы всех и последствия были бы самыми печальными. Малыш спас и себя, и женщин, за мгновение до схода лавины отведя взрослых в сторону.
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