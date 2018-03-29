В Яранском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Форд Мондео»: 2 человека погибли и 4 пострадали

По данным областной Госавтоинспекции, вечером 28 марта на 205-м километре трассы Киров — Советск — Яранск столкнулись автомобили « Лада Гранта » и «Форд Мондео».

37-летний водитель «Лады» (в трезвом состоянии) уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, за рулем которой был 36-летний мужчина.

В результате ДТП 20-летний пассажир «Лады» и 62-летний пассажир «Форда» погибли, также пострадали оба водителя, 21-летняя пассажирка «Лады» и 60-летняя пассажирка «Форда». Госпитализация понадобилась только пожилой женщине.

Фото — kursktv.ru