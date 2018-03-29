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Иномарку почти за 5 млн руб угнали на севере Москвы
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Иномарку почти за 5 млн руб угнали на севере Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 5 миллионов рублей на севере Москвы, сообщил в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение от директора одной из столичных фирм о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Пулковская, дом 3, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с проезжей части по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что материальный ущерб составил около 4,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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