Иномарку почти за 5 млн руб угнали на севере Москвы

Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 5 миллионов рублей на севере Москвы, сообщил в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение от директора одной из столичных фирм о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Пулковская, дом 3, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с проезжей части по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 4,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.