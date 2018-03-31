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У безработного москвича угнали внедорожник за 5 млн
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В Москве у 37-летнего безработного угнали внедорожник за 5 млн рублей 

Газета.Ru 5 часов назад
В московском районе Солнцево неизвестный угнал иномарку у безработного. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
"30 марта в 12:55 на службу "02" от 37-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, д. 17, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 5 млн 80 тыс. руб. ", — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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