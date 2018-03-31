У безработного москвича угнали внедорожник за 5 млн

В Москве у 37-летнего безработного угнали внедорожник за 5 млн рублей

В московском районе Солнцево неизвестный угнал иномарку у безработного. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. "30 марта в 12:55 на службу "02" от 37-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, д. 17, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 5 млн 80 тыс. руб. ", — говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.