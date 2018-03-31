Внедорожник стоимостью более 5 млн руб украли у безработного на западе Москвы

По его словам, 30 марта в 12:55 на службу «02» от неработающего мужчины 1981 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, дом 17, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 5,08 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».