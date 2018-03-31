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Внедорожник стоимостью более 5 млн руб украли у безработного на западе Москвы
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Внедорожник стоимостью более 5 млн руб украли у безработного на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл у безработного москвича автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5 миллионов рублей на Солнцевском проспекте, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 30 марта в 12:55 на службу «02» от неработающего мужчины 1981 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, дом 17, корпус 1.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил около 5,08 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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